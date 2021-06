Vitão cancela turnê internacional por falta de visto

Vitão anunciou aos fãs que faria uma turnê nos Estados Unidos. Mas o que o cantor não esperava é que o seu visto profissional não fosse aprovado.

Ele não divulgou o motivo pelo qual não poderá cumprir com a agenda, mas com informações do Léo Dias, foi descoberto que Vitão e a equipe dele não possuem o visto americano para trabalho.

Vale lembrar que, há oito dias atrás, quando os shows foram anunciados, Vitão ainda não tinha autorização para realizar e cumprir a agenda internacional. As novas datas para a turnê norte-americana do namorado de Sonza não foram anunciadas até o momento.