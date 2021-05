Virginia Fonseca lança curso de como ser influencer

Em seu perfil do Instagram, a influenciadora digital e mamãe de primeira viagem, Virginia Fonseca, esposa do sertanejo Zé Felipe, anunciou a novidade para os fãs: um curso para quem deseja começar a trabalhar com internet e redes sociais.

"Um sorriso de muia alegria, de uma menina/mulher/mãe que acabou de tirar seu primeiro projeto do papel!!! Me sinto tão feliz, vocês não tem noção! Há tempos que estou preparando isso para vocês, me dedicando muito, deixando stress de lado, cansaço, dores, ficando mais de 12H durante dias, sentada numa cadeira gravando para vocês e detalhe: grávida. Nem sentia nada, depois quando eu ia dormir que apertava as dores, mas mesmo assim sempre muito feliz de estar fazendo o que eu amo! É isso, gente, quem quer dá um jeito, quem não quer, uma desculpa! curso #EuInfluencer Instagram no ar. Para quem quiser ser um influencer e não sabe por onde começar?! Chegou sua hora", escreveu a futura professora.

Nos comentários, os fãs e amigos comemoram a notícia. "Maravilhosa!" Voa, princesa", desejou uma seguidora. "Perfeita", disse outra. "Linda", completou mais uma.