Virginia e Zé Felipe já planejam segundo filho: ‘Depois do carnaval’

Virginia Fonseca estava interagindo e respondendo perguntas de seus seguidores no Instagram. Ao ser questionada sobre uma segunda gravidez, contou que já tem planos. A influencer deu à luz recentemente, no dia 30 de maio, a Maria Alice, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe.

Primeiro, Virginia contou que vai fazer um ano junto com o cantor: "Dia 26 desse mês completamos um ano juntos. Passou voando, né?". Depois falou dos planos de engravidar novamente: "Pretendemos engravidar ano que vem, depois do Carnaval. Porque se Deus quiser ano que vem a gente vai ter Carnaval então é curtir o Carnaval e depois aquietar de novo por nove meses", disse.

Ao ser perguntada sobre quantos quilos perdeu desde o parto, ela disse: "Ainda não me pesei, gente! Vou me pesar amanhã!", garantiu e prometeu compartilhar com os seguidores.