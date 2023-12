Vin Diesel assediou youtuber brasileira em 2016; relembre o caso

Acusado de agressão sexual pela ex-assistente, Vin Diesel já se envolveu em outra polêmica sobre o mesmo tema. Em 2016, durante a Comic Con Experience (CCXP), o astro de Hollywood assediou a youtuber Carol Moreira.

Vin Diesel estava no Brasil para promover um filme da franquia “Triplo X” e, durante a entrevista com Carol, interrompeu a youtuber com frases do tipo: "Você é tão bonita", "Vamos sair daqui, vamos almoçar", "Eu te amo", "Estou apaixonado pela entrevistadora" e “Ela é muito sexy”. Ao final, o ator se ajoelhou diante da repórter, deixando-a desconfortável.

Carol disse que, no momento, não teve reação, mas que não gostou da atitude de Vin Diesel. "Eu ri, completamente desconfortável. Não sabia muito bem o que fazer, só ria porque eu estava numa situação muito delicada. Mas a verdade é que eu não gostei disso. Na hora eu não soube reagir, mas eu estava desconfortável. Não foi legal, ele interrompeu o meu trabalho”, revelou.

Identificada como Asta Jonasson, a ex-assistente que denunciou o astro trabalhou com ele em 2010, durante as gravações de “Velozes de Furiosos 5: Operação Rio”. Asta fala que Vin Diesel forçou relações sexuais e se masturbou na frente dela.

