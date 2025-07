Vídeo: Neymar manda fazer 'Batmóvel' por mais de R$ 8 milhões

Neymar Jr., atacante do Santos, surpreendeu fãs ao divulgar em suas redes sociais, na sexta-feira (11), a compra de uma réplica do famoso Batmóvel por aproximadamente R$ 8,3 milhões (cerca de US$ 1,5 milhão).

O veículo foi desenvolvido pelo designer bolsonarista Adhemar Cabral, com produção artesanal que durou cerca de três anos. Pintado em tom preto fosco, o carro remete diretamente aos modelos vistos nos filmes de Batman, especialmente os mais recentes da franquia.

Potência de supercarro, mas circulação restrita

Embora completamente funcional, com motor V8 e potência estimada entre 450 e 500 cv — similar a um Porsche 911 — o Batmóvel do craque só pode ser utilizado em locais privados, pois não possui emplacamento ou homologação para vias públicas.

O jogador já havia demonstrado sua admiração pelo Batman por meio de uma tatuagem nas costas e outras peças colecionáveis, como cadeiras douradas e simuladores de corrida, também criados por Adhemar Cabral, em sua mansão em Mangaratiba (RJ).