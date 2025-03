Vídeo mostra Roberto Cabrini puxando Carolina Ferraz pelo braço ao vivo na Record

Carolina Ferraz, ex-atriz e apresentadora, está no centro de uma polêmica que tomou conta das redes sociais. Um vídeo dos bastidores da Record, exibido durante o Domingo Espetacular, mostrou uma interação desconfortável entre ela e Roberto Cabrini, e que gerou diversas reações dos telespectadores.

No último Domingo Espetacular (23), um erro nos bastidores do programa chamou atenção do público. Durante a transmissão, um problema técnico interferiu na dinâmica entre os apresentadores. No momento, Carolina Ferraz acabou se antecipando e anunciando a próxima notícia de forma equivocada.

Diante da falha, Roberto Cabrini rapidamente corrigiu a colega. Ele segurou o braço dela, apontou para o teleprompter e indicou o que deveria ser dito. "Corinthians e Palmeiras...", disse Cabrini, tentando orientar a apresentadora.

O gesto do jornalista, no entanto, gerou controvérsia. Muitos internautas consideraram sua atitude excessivamente direta e desconfortável para Carolina. Durante o ocorrido, ela chegou a tentar seguir com o programa, mas a intervenção de Cabrini se destacou.

Críticas a Roberto Cabrini nas redes sociais

A situação ganhou ainda mais repercussão após a reação da apresentadora. Com um leve desconforto visível, Carolina seguiu a orientação e refez o anúncio. "Mas era... Grande final para grande decisão do Paulistão. E os detalhes a gente conta para vocês no próximo bloco. A gente volta já", concluiu.

A correção feita por Cabrini logo virou um dos assuntos mais comentados do dia. Muitos telespectadores criticaram sua abordagem, apontando que ele foi mais “ríspido” do que necessário. Outros defenderam que ele apenas tentou manter o fluxo correto do programa.

Mudanças na equipe do Domingo Espetacular

O episódio acontece em meio a um momento turbulento na Record. No final de 2024, a emissora demitiu quatro profissionais de chefia do Domingo Espetacular. Caio Piccolo, chefe de Redação, João Scortecci, diretor de criação, Marcelo Brasil, editor-executivo, e Juan Pastor, editor, foram dispensados da emissora.

As demissões geraram surpresa entre os profissionais da casa e aumentaram a incerteza nos bastidores do programa. A Record busca reduzir custos, mas as mudanças criaram um clima de tensão entre os funcionários desde a última semana de novembro. Com a saída dos profissionais, Carolina Ferraz pode ter perdido um importante apoio dentro da produção do programa.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)