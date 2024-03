Rafael Cardoso agride gerente de bar no Rio de Janeiro: vídeo mostra ator batendo em idoso

O vídeo, que mostra o momento em que o ator Rafael Cardoso agride o gerente de um bar no Rio de Janeiro, começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (4). Nas imagens, registradas por volta das 23h do dia 26 de fevereiro, é possível ver quando Rafael, que aparece de camisa preta, corre atrás do funcionário do estabelecimento para desferir golpes na região da nuca e da barriga. O caso está sendo investigado pela delegacia da Barra da Tijuca (16ª DP). O ator deve prestar depoimento no fim da manhã da próxima terça-feira (5).

Conforme as imagens, Rafael aparece discutindo com funcionários do local em frente ao bar. Em dado momento, o gerente, identificado como João Fernandes, de 64 anos, que usava roupa verde, chega, fala com Cardoso e se afasta. Rafael, então, vai atrás do idoso e eles voltam. É quando a vítima entra correndo no estabelecimento e chega a esbarrar nas mesas, e o ator vem logo atrás.

João cai no chão e Rafael começa a agredi-lo, mesmo com a vítima caída. Uma pessoa tenta separar a confusão, mas o ator parte para cima do homem novamente. Minutos depois, o ator vai embora e a equipe do bar fica na porta do estabelecimento.

Segundo a vítima da agressão, Rafael teria chegado no bar em alta velocidade e freando fortemente em frente ao estabelecimento Além do artista, mais outros dois homens estariam no veículo. O ator chegou ameaçar João de morte. O gerente disse à polícia que passou por procedimento cirúrgico recente, para correção de uma hérnia inguinal, e, por isso, não conseguiu se defender das agressões.