VÍDEO: Helder Barbalho se rende ao brega e mostra ‘caquiado’ com a esposa no Sarau da Fafá

Na noite desta sexta-feira (11/10), o governador do Pará, Helder Barbalho, e a primeira-dama, Daniela Barbalho, marcaram presença no Sarau da Fafá de Belém, evento que reuniu diversas personalidades e artistas no Atrium Quinta das Pedras, localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. O sarau faz parte das comemorações da Varanda de Nazaré 2024, que antecede as principais procissões do Círio de Nazaré.

Assista ao vídeo:

Durante o evento, o governador, em um gesto típico paraense, não resistiu ao ritmo do brega e mostrou seu "caquiado" ao dançar com a esposa ao som da canção "Ao Pôr do Sol". Helder Barbalho compartilhou o momento nas redes sociais, destacando a importância da cultura local.

"Não tem como ficar parado quando toca ‘Ao Pôr do Sol’ com o meu amor @danibarbalho. Noite para festejar o que temos de melhor da cultura paraense no Sarau da @varandadenazare com @fafadbelem e presença da Primeira-dama do Brasil @janjalula", publicou o governador.

O sarau contou com a participação de artistas como Teresa Cristina, Arthur Espíndola, Gigi Furtado, Adilson Alcântara, além de personalidades como a atriz Letícia Colin, o ator Luis Lobianco, o ex-BBB Fernando Fernandes e o escritor Mário Sérgio Cortella.