VÍDEO: Felipe Cordeiro revela ajuda crucial de Emicida durante pandemia: ‘Salvou meu pai’

O cantor Emicida lançou, nesta sexta-feira (16/8), um vídeo do show "A Gira Final", no Youtube, registrado durante a turnê do álbum "AmarElo" em Belém, realizado em junho como parte da programação da terceira edição do Festival Ambienta. O conteúdo audiovisual inclui diversos momentos em que o rapper turistando pela cidade, mas um deles se destaca pela sensibilidade: a declaração do cantor Felipe Cordeiro, que revelou como Emicida desempenhou um papel crucial na recuperação de seu pai, o também artista Manoel Cordeiro, durante a pandemia de covid-19.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

[youyube=1I9QOKey8xY]

Felipe contou que o rapper ajudou sua família em um momento crítico. "Eu conheço o Emicida já há alguns anos. A gente já se encontrou pelas estradas da vida algumas vezes”, iniciou o artista paraense.

Cordeiro continuou dizendo que o pai, Manoel, adoeceu em 2020 ao ser infectado pelo vírus da covid-19, ficando entre a vida e a morte. “Alguns artistas, alguns produtores se reuniram para salvar meu pai. A gente precisava de ambulância, avião para levar ele para o hospital. O Emicida e o Fióti foram pessoas que se prontificaram a ajudar de prontidão, assim, fizeram toda a diferença naquele processo”, acrescentou Felipe.

Em seguida, o artista destacou o significado da música e da amizade no Brasil. “Então a gente está aqui hoje em um clima de comemoração da vida também, dessa amizade, desse lado da música, porque acho que fazer música no Brasil não é só fazer um som, não é só fazer uma canção. Tem muita coisa envolvida”, finalizou.