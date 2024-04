VÍDEO: Após psoríase, Beyoncé faz rara postagem com cabelo natural; veja

Nesta segunda-feira (22), a cantora americana Beyoncé, que já estava enfrentando uma psoríase, postou no perfil do Instagram um vídeo raro do cabelo natural. O registro viralizou e já foi visto quase 30 milhões de vezes em uma única plataforma, além de ter cerca de 2 milhões de curtidas e 58 mil comentários. A artista compartilhou o conteúdo com o intuito de reafirmar a própria marca de produtos para cabelo.

“Tem sido uma experiência tão especial ver todos os rituais pela minha timeline... Tive de me juntar a eles com algo que tinha nos arquivos. Ser disruptivo e desafiar tudo o que as pessoas acham que deve ser o processo sempre foi emocionante para mim. O meu cabelo e a minha música pareciam fazer muito isso ao longo dos anos…”, disse ela.

Assista ao vídeo no instagram:

No início do ano, Beyoncé revelou que tem psoríase e que isso "balançou" a autoestima. “Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com o nosso cabelo é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no meu couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim", contou ela ao lançar uma linha de cuidados para cabelos.

Em entrevista para a revista Essence, a cantora contou que tem a doença desde criança.

“Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo […] Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no meu couro cabeludo para tratar minha psoríase — esses momentos foram sagrados para mim”, disse ela.

O que é a psoríase, como identificar e como tratar?

A psoríase é uma doença crônica que atinge tanto a pele quanto o couro cabeludo em regiões como: atrás das orelhas, nuca, topo da testa ou na cabeça inteira e pode ser identificada em pessoas com predisposições a doença, segundo a Biblioteca Virtual em Saúde. O tratamento da doença no couro cabelo cabeludo varia entre cada indivíduo.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)