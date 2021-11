VÍDEO: Anitta usa single 'Voando Pro Pará', da Joelma, para anunciar chegada em local de gravação

A chegada da cantora Anitta e Pedro Sampaio foi marcada pelo hit de Joelma, o single “Voando Pro Pará”. Em uma publicação feita nas redes sociais, eles aparecem cantando a música, dentro de uma van, nesta segunda-feira (29).

No vídeo, os artistas aparecem minutos antes de descer do veículo e entrar no Mercado do Ver-O-Peso para iniciar as gravações do clipe. A recepção de Anitta e Sampaio foi marcada por tumulto e carinho dos fãs.

A paraense Leona e a aparelhagem do Crocodilo também vão participar das gravações.