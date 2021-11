VÍDEO: Anitta canta 'A lua me traiu' e dança imitando Joelma, em festa particular

Anitta realizou uma festinha particular com um grupo seleto de convidados, na noite do sábado, 27, no Rio de Janeiro, poucas horas após ela ter se apresentado na abertura da partida entre Flamengo e Palmeiras, na final da Copa Libertadores, em Montevidéu, Uruguai.

Uma das atrações da festa foi o videokê em que a funkeira cantou "A lua me traiu" (Beto Caju e Jairon Neves), sucesso do technobrega gravado por Joelma, e também imitou a coreografia da paraense batendo o cabelo.

Antes da festa começar, Anitta postou video selfie nos Stories antecipando que faria uma festa: "Agora, sim, o Brasil vai saber que eu voltei. Sabe por quê? Porque tem festa da Anitta, o melhor evento do Brasil!"

Confira o show de Anitta na final da Libertadores:

Seleção VIP

Em outro vídeo selfie também postado nos Stories, Anitta informou que estava cobrando o cartão de vacinação dos convidados e também realizando teste de Covid-19 na entrada. "Aqui não entra negacionista", completou.

A morena também mandou um recado direto a quem não foi convidado para a festa: "E pra quem não foi convidado, não fica me ligando porque, se não foi convidado, é porque eu não queria".