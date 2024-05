VÍDEO: Alane Dias explica que preparação para o Rainha das Rainhas teve ensaios em altitude

A paraense Alane Dias revelou no Pod Delas dessa terça-feira (21), que sua preparação para o concurso Rainha das Rainhas durou cerca de três a quatro meses. Porém, nesse intervalo de tempo, ela e a mãe, Aline Dias, tinha uma viagem marcada.

A bailarina ainda disse que mesmo que tenha desejado desde a infância estar no concurso, ela esperou ter 18 anos, para se inscrever.

"A gente foi para o Deserto do Atacama, no Chile, e fiquei pensando como eu iria ensaiar para o projeto mais importante da minha vida lá", começou falando.

"Deus faz as coisas da melhor forma possível. Lá tem altitude, e era importante ensaiar com a dificuldade da resistência, porque tem o peso muito grande da fantasia. Então, quanto mais eu me 'cansa' ensaiando, melhor eu vou performar na hora", explicou.

Alane conta que no Chile ela ensaiava para o Rainha das Rainhas: "Por conta da altitude eu cansava muito mais, por causa dessa dificuldade de respirar. Quando eu cheguei em Belém para ensaiar com a fantasia eu já estava muito preparada. Acabou que me ajudou".

A paraense ainda disse que após receber a coroa do concurso de 2018, se dedicou ao seu reinado e aproveitou todas as portas que se abriram para desenvolver seus projetos de influenciadora e modelo.