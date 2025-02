Vestida com patuás, Viviane Araújo ensaia na chuva com a Mancha Verde em São Paulo; imagens

A Rainha da Bateria, Viviane Araújo participou na noite deste domingo (20) do ensaio técnico da Mancha Verde no sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

A atriz, que está no ar em "Volta por Cima", usou uma fantasia repleta de fitas do Senhor do Bonfim e muita pedraria. Em 2025, a escola de samba vai homenagear a Bahia no Carnaval .

"É um patuá tão simbólico, que representa tanto a Bahia. Eu quis trazer para cá esse patoá abençoado pelos deuses da Bahia!", disse Viviane Araújo, sobre a fantasia para o ensaio técnico.

Antes de atravessar a avenida, a rainha de bateria contou que tem as melhores expectativas para a Mancha Verde: "A gente vem crescendo, trabalhando cada vez mais para fazer um lindo espetáculo. E para a gente sempre brigar e buscar o título."

Ao lado do marido, Guilherme Militão, Viviane Araújo encarou o ensaio debaixo de chuva, que se estendeu durante todo a passagem pela avenida.