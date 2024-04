Filho de um ano de Viviane Araujo é alvo de ataques virtuais

O pequeno Joaquim, de um ano, filho de Viviane Araujo com Guilherme Militão, foi alvo de ataques virtuais. A atriz que está em Fortaleza, no Ceará, hospedada com a família no Beach Park Resorts, compartilhou fotos com os seguidores à beira-mar brincando na areia. "Razão do meu viver", legendou. Essa não é a primeira vez que o filho de Viviane Araújo sofre ataques na internet.

As fotos da família começaram a receber comentários maldosos, que foram rebatidos pelos fãs da artista. Um internauta até comparou o garotinho com o ex-jogador de futebol Amaral. "O menino parece o jogador Amaral. O importante é ter saúde", falou um. "Muito kkk achei que só eu reparei isso", concordou outra. "Kkk que pecado", disse uma terceira.

A onda de ataques gerou uma indignação de fãs de Viviane que repreenderam aqueles que zombaram da criança. "Comentário desnecessário. Sua casa certeza não deve ter espelho", afirmou uma. "Além de parecer uma múmia, ainda é infeliz e amargo fazer um comentário desse sobre uma criança", escreveu outro fã.

"Você com essa cara querendo zoar os outros. Se enxerga", comentou um. "Será que ele gostaria de alguém fazendo comentário negativo sobre o filho dele?", questionou outra. "Para de criticar uma criança", respondeu uma usuária.