Vera Fischer publica foto antiga em praia de nudismo e reclama da tarja: 'Patético'

A atriz e ex-modelo brasileira Vera Fischer surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (18) ao publicar uma foto antiga de quando frequentou uma praia de nudismo na Grécia. A recordação foi publicada na conta do Instagram da artista gaúcha, que reclamou da necessidade de tarjas em sua publicação.

Hoje com 71 anos, Vera trouxe a público a imagem captada em 1982, quase quatro décadas atrás. Na época, ela havia acabado de interpretar a personagem Luiza Sampaio na telenovela “Brilhante” (1981), da TV Globo. No ano seguinte, a atriz esteve em Serifos, na Grécia, onde visitou uma praia de nudismo local. Veja:

“Patético você ter que por tarja porque, mesmo em uma ilha de nudismo, esse instrumento chamado internet não permite mostrar seu natural”, escreveu Vera Fischer.

Apesar da censura nas partes íntimas, a atriz não deixou de impressionar: “Deusa”, comentou a atriz Letícia Spiller. “Com tarja ou sem, continua maravilhosa desde sempre”, publicou uma fã.

O último trabalho de Vera Fischer em telenovelas ocorreu em “Espelhos da Vida” (2018), onde interpretou Carmo e Gertrude. No cinema, participou do filme “Me Tira da Mira” (2022), que também conta com Cleo Pires, Fiuk e Fábio Júnior no elenco. Atualmente, é protagonista na peça “Quando Eu For Mãe Quero Te Amar Desse Jeito”, escrita por Eduardo Bakr.

Com mais de 50 anos de carreira, Vera continua bastante ativa, até mesmo em suas redes sociais, onde compartilha suas aparições em eventos, fotos antigas, momentos de lazer e até mesmo de exercícios. Confira algumas publicações:

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)