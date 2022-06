Amigos e familiares se despedem da atriz Ilka Soares

Amigos e familiares se despediram da atriz Ilka Soares, que faleceu no sábado, 18, aos 89 anos de idade, vítima do câncer. O velório aconteceu no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, 19. O corpo foi cremado.

O estilista Thomaz Azulay, neto de Ilka, disse que "Ilka não era só bonita, era inteligente. Soube usar essa virtude a seu favor, por mais que o seu tempo, local e meio oprimissem as mulheres que assim fossem. Que linda trajetória, da qual me orgulho e suspiro em poder ter ouvido tantos capítulos. Foi ela quem realmente me estimulou à arte", afirmou.

Azulay disse que a avó era apaixonada por artes. "Tê-la como estrela da nossa campanha em 2018 foi uma das maiores realizações pessoais e de reconhecimento da minha vida e carreira, até agora. Mas falar que fui influenciado pela carreira da estrela de cinema, que desfilou Dior, Balenciaga e Fath poderia soar superficial. Eu também fui muito influenciado pela vovó Ilka, a dos quebra-cabeças, do papier-mâché, do ponto cruz, do brigadeirão, dos desenhos em blocos de script de novelas… Obrigado vovó por todas aulas tão gostosas e despretensiosas", completou.

Trajetória

Ilka Soares iniciou a carreira aos 17 anos fazendo cinema, em 'Iracema', e em seguida atuou em 'Maior que o Ódio', de 1951; 'Carnaval em Marte', de 1955; e 'Depois eu Conto', de 1956.

Em 1966, ela apresentou o programa Noite de Gala, na Globo, e, em 1968. foi locutora do Jornal de Verdade, da Globo.

Como atriz, ela fez as novelas 'O Cafona', em 1971; 'Bandeira 2', em 1971; e 'Locomotiva', em 1977, todas as Globo.