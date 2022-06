Corpo da atriz Ilka Soares será velado em cerimônia restrita aos familiares

O corpo da atriz Ilka Soares será velado a partir das 11h deste domingo (19) na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Norte do Rio, em cerimônia reservada a familiares. Em seguida, às 14h30, será levado para cremação. Com 89 anos, Ilka estava internada havia dez dias na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul, e passava por um tratamento contra um câncer de pulmão.

A atriz fez sua estreia no cinema aos 17 anos, no filme Iracema, dirigido por Vittorio Cardineli. Foi casada com o ator Anselmo Duarte, com quem atuou nos filmes "Maior que o Ódio" (1951), de José Carlos Burle, "Carnaval em Marte" (1955), de Watson Macedo, e "Depois eu Conto" (1956), que os dois diretores assinaram juntos.

Ilka estreou na Rede Globo em 1966 quando substituiu Norma Bengell na apresentação do programa "Noite de Gala". De lá para cá, trabalhou como locutora no "Jornal de Verdade" (1968), apresentou o "Festival Internacional da Canção", entre 1968 e 1969 e estrelou várias novelas a partir de 1971, com o folhetim "O cafona". Entre suas principais novelas estão "Bandeira 2" (1971), "Anjo Mau" (1976), "Locomotivas" (1977), "Que Rei Sou Eu?" (1989), "Top Model" (1989), "Rainha da Sucata" (1990) e "Barriga de Aluguel" (1990)