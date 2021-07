Veja sete curiosidades sobre Rayssa Leal, a fadinha do skate

A skatista Rayssa Leal, de apenas 13 anos, se tornou a mais jovem brasileira medalhista olímpica. A maranhense é um exemplo para milhares de garotas que sonham em seguir na modalidade do skate e ainda sofrem preconceito. As informações são da Revista Capricho.

Conheça mais um pouco sobre a vida da “Fadinha”.

1. O nome completo da Rayssa Leal é Jhulia Rayssa Mendes Leal

2. Ela nasceu no dia 4 de janeiro de 2008, em Imperatriz, a segunda cidade mais populosa do Maranhão

3. Ela é do signo de Capricórnio, conhecido por sua força de vontade, ambição, persistência, trabalho e que corre atrás do que deseja com os pés no chão

4. O apelido de fadinha do skate surgiu em 2015, quando ela viralizou com um vídeo em que andava e fazia manobras de skate vestida de fada. Essa era uma forma de homenagear à personagem Sininho, de Peter Pan.

5. A manobra que Rayssa fez no vídeo que viralizou foi a heelflip, inventada pelo skatista americano Rodney Mullen. É uma manobra inicial, em que a pessoa dá um salto sobre o skate, que completa um giro inteiro (ou até mais de um) no ar antes de voltar ao chão e receber novamente os pés da skatista

6. Em 2019, a maranhense se tornou campeã brasileira na modalidade street, com apenas 11 anos.

7. Em 2020, Rayssa foi indicada ao Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte, na categoria Melhor Atleta de Ação.