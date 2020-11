Valesca Popozuda posa de biquíni na piscina e fãs elogiam: 'Deusa'

Valesca Popozuda animou os fãs na noite da última segunda-feira (23), ao publicar uma foto de biquíni laranja na piscina. "Relax", escreveu a cantora na publicação, pouco depois de mostrar outro clique parecido nas redes sociais "para renovar as energias".

A publicação recebeu vários elogios dos seguidores da funkeira. "Sereiando", escreveu um fã. "A beleza que eu tenho na meta de vida", brincou outra. "Deusa", "Linda" e "Maravilhosa" foram mais elogios recebidos pela artista.

Em agosto, Valesca fez um desabafo no Twitter rebatendo críticas sobre ter ganhado peso durante o período de quarentena.

"Não estou mais fissurada em aparecer sarada para ninguém me desejar ou as capas de revistas me chamarem. Eu quero estar bem comigo mesma, quero estar feliz e eu estou feliz assim", escreveu.