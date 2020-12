Valesca Popozuda faz ensaio sensual em Búzios e exibe corpão

Valesca Popozuda parece estar animada com a chegada do Verão. A cantora postou no Instagram na última quarta-feira (02), um ensaio fotográfico feito na região de Búzios, no Rio de Janeiro.

Com várias trocas de looks coloridos, a funkeira aparece em cliques ousados nas praias e em alto mar enquanto passeava.

“Eu quero mesmo é voltar a trabalhar, tudo aquilo que não fiz em 2020 por conta da pandemia”, revela a cantora.

A cantora ainda disse que tem um novo trabalho para produzir, já para o início do próximo ano. “Tem música, clipe e tem feat novo chegando”, completou.