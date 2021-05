Vai gastar? Vice-campeã do BBB21, Camilla de Lucas revela o que vai fazer com prêmio de R$ 150 mil

A influenciadora Camilla de Lucas revelou que pretende guardar o prêmio de R$ 150 mil que ganhou ao ficar no 3º lugar do pódio do BBB 21. Sem estabilidade financeira por trabalhar com internet, a vice-campeã do reality show afirmou que irá deixar o dinheiro reservado e continuará se dedicando à sua ocupação.

"A gente que trabalha com internet não tem muita segurança financeira. Quando a pandemia começou, eu fiquei muito preocupada, pensando em como conseguiria manter o meu trabalho e a minha fonte de renda", disse ela à coluna de Patrícia Kogut, do jornalO Globo.

No momento, a carioca pretende cuidar da mãe - desempregada devido à pandemia. "Meu objetivo agora é conseguir mantê-la para que ela não precise voltar ao trabalhar", finalizou.

MUSA

A ex-BBB Camilla de Lucas surgiu nas redes sociais nesta quinta-feira (20) para mostrar os bastidores de mais um momento de modelo.

De peruca curtinha, batom vermelho e brincão, a blogueira surpreendeu os seguidores no stories do Instagram ao lado do maquiador Ale de Souza e do stylist Erick Maia. Segundo ela, um novo projeto especial está a caminho e os fãs não perdem por esperar.