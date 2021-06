‘Um mês de muito vazio’, diz Preta Gil sobre morte precoce de Paulo Gustavo

A cantora Preta Gil publicou na tarde desta sexta-feira (4), uma homenagem de um mês de partida do humorista Paulo Gustavo, que morreu no mês passado vítima de complicações da Covid-19. O registro compartilhado da artista foi a última foto que ela e o ator bateram juntos em uma manhã ensolarada.

Em um texto emocionante, a artista escreveu em uma publicação feita no Instagram, sobre a saudade que sente do amigo e como tem sido árduo lidar com a partida dele. "Essa foi nossa última foto juntos em janeiro desse ano. Como eu poderia imaginar que seria a última vez que nos encontraríamos? Um mês sem você aqui, um mês de muito vazio, um mês inconformada, um mês de revolta, um mês de muita, muita, muita saudade de você, meu amor", disse.

Preta declarou que a dor de perder precocemente Paulo Gustavo nunca iria passar, mas que irá levar todos os bons momentos que eles viveram juntos. "Todos os dias escuto nossas conversas de áudio, todos os dias choro e dou risada, e me emociono como nossa amizade é linda e verdadeira! A dor não passa e nunca vai passar, mas vou levar nossas vivências e lembranças para sempre em mim !!! Te amo até o infinito", completou.