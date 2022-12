Última gravação de Gal Costa, ao lado de Marina Sena, será lançada na sexta-feira (9)

A última música gravada por Gal Costa estará disponível nas plataformas digitais na próxima sexta-feira (9), um mês após a morte da cantora. Ao lado da nova artista da MPB, Marina Sena, a tropicalista regravou “Para Lennon e McCartney”, sucesso do Clube da Esquina, grupo musical criado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Em um projeto do “Música Conecta”, idealizado por Alice Caymmi, Adriana Vieira e Talita Morais, as artistas deram uma nova versão para a canção composta por Lô Borges, Fernando Brant e Márcio Borges. O single também fará parte do álbum da gravadora brasileira Biscoito Fino, com lançamento previsto para o próximo ano.

Os bastidores do encontro entre Gal Costa e Marina Sena, em São Paulo, serão exibidos em um mini documentário, dirigido e roteirizado por Safira Moreira, que será disponibilizado na sexta-feira (9).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)