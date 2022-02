Túlio Gadêlha, namorado de Fátima Bernardes, compara participantes do BBB 22 a Lula e Bolsonaro

O deputado Túlio Gadêlha (Rede Sustentabilidade), namorado da apresentadora e jornalista Fátima Bernardes, virou assunto no Twitter após fazer postagens comparando participantes do BBB 22 aos dois pré-candidatos à Presidência, Lula e Bolsonaro.

Ao se referir ao estrategista do jogo, Rodrigo Mussi, que foi eliminado na terça-feira com 48,45% dos votos, o parlamentar aproveitou para declarar que o participante era: "Cansativo, desrespeitoso e estúpido. Pior que ele, só Bolsonaro". Anteriormente, ele já havia citado outro político ao fazer comentários sobre o reality. "Arthur tá crescendo no jogo. Parece Lula nas pesquisas. Errou no passado, mas tem acertado no presente e se tornado uma promessa pro futuro. #bbb22", publicou ele nas suas redes sociais.

Confira o tweet feito por ele

Não é de hoje que Túlio faz comentários sobre o Big Brother Brasil. No ano passado, ele chegou a entrar em um polêmica ao defender Karol Conká, a eliminada com maior rejeição do reality, além de usar a hashtag 'Fora Bolsonaro' ao dar boas vindas a Gil do Vigor e Juliette. Na ocasião, o deputado virou alvo de ataques dos internautas, que afirmaram que ele não deveria comentar sobre atrações de TV.

