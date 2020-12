Túlio Gadêlha fala sobre câncer de Fátima Bernardes

O Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha se pronunciou após apresentadora revelar está com câncer e passará por cirurgia. O deputado federal declarou seu amor para fátima e acrescentou que "está nessa" junto com ela.

"Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor", publicou ele em seu perfil no instagram. A postagem é acompanhada de um registro do rosto de Fátima Bernardes.

Fátima conta que recebeu resultado após ter se submetido a uma série de exames de rotina. Ela acrescenta que o câncer está no estágio inicial.