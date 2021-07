Tratando vício em drogas, Evandro Santo revela que teve AVC na frente de Faustão

Evandro Santo, que ficou conhecido no personagem “Christian Pior”, do Pânico na TV, contou alguns casos que ocorreram envolvendo seu vício em drogas no programa. Ele está internado, pela quinta vez, para tratar a dependência química. As informações são do Metrópoles.

Em uma entrevista, Evandro revelou que chegou a ter um AVC na frente do apresentador Fausto Silva. O caso aconteceu em 2012, no meio de uma entrevista pois, momentos antes, o humorista havia cheirado cocaína.

“Tive três princípios de overdose. No casamento do Fittipaldi, eu começo a ter um AVC na frente do Faustão e o Pânico não excluiu essa cena. Pensei que ia demorar para alguém chegar no casamento, fui no banheiro cheirar e o primeiro convidado era o Faustão. Comecei a enrolar a língua na frente dele”, contou.

Evandro disse que era viciado em ketamina, droga usada como anestésico em cavalos e que tem efeito relaxante.