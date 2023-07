Tonico Pereira revela ter prótese peniana para sexo com a esposa

Tonico Pereira confessou neste sábado (8) que possui uma prótese peniana para transar com a esposa. O ator é casado com a bailarina Mariana Solomon, de 58 anos, com quem tem dois filhos, os gêmeos Antonio Nicolau e Nina Sofia, de 18 anos. Tonico completa 75 anos de idade no próximo dia 22 de junho.

“Tinha uma prótese maravilhosa, mas piorei da diabetes enquanto trabalhava num filme, e ela foi expulsa. Fiquei cinco meses sem e me colocaram uma que não é tão boa. Estou convivendo com uma meia-bomba”, revelou, em entrevista ao jornal O Globo.

Tonico que já interpretou o paraense Abel, torcedor da Tuna, na novela "A Força do Querer", tem medo da morte. “A passagem do tempo significa que se está próximo do fim. Mas é para todo mundo. É cruel. Eu tenho horror da possibilidade de morrer dormindo. Quero sair na porrada com a morte”, declarou. Tonico é pai também de Daniela, de 49, e Thaia, de 47, do primeiro casamento.