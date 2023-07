Toguro internado: bactéria deixa influencer em 'situação delicada', diz nota oficial do influencer

Após o influenciador digital Tiago Toguro ter sido internado nesta terça-feira (4) com diagnóstico de bactéria nos testículos, um comunicado sobre o estado clínico do influencer da área da educação física foi publicado em seu Instagram na manhã desta quarta-feira (5). Na publicação, Toguro aparece sedado em uma maca devido a "dor insuportável".

De acordo com o comunicado, Toguro acordou de madrugada desorientado e "deu um pequeno problema", pois não estava entendendo o que estava acontecendo e queria sair do hospital.

Com semanas sentindo dores após ter digirido moto por bastante tempo, o influenciador pensou que logo a dor passaria. No entanto, ele sentiu um incômodo insuportável e decidiu marcar uma consulta com especialista, "só que não deu tempo, ele deu entrada no pronto socorro e tiveram que internar, está sendo medicado e não tem data pra ser liberado da internação."

Ainda segundo a nota, os médicos avaliam que não há previsão de alta do hospital devido a "situação difícil" que Toguro se encontra.

Dias antes, Toguro chegou a publicar um vídeo nas redes sociais relatamdo a dor no testículo direito. Em um momento, chegou até a perguntar se havia algum médico entre seus seguidores para o ajudar.

Comunicado completo sobre o estado clínico de Toguro

"Ele está sedado, pela madrugada acordou sem entender o que estava acontecendo e quis se levantar e sair do hospital. Deu um pequeno problema, acordou desorientado, falando nada com nada. A situação é delicada, pois a bactéria foi infectada em Londres, ele passou semanas com sintomas, mas achou que era uma dor normal, pois passou um dia inteiro andando de moto em Londres, achou que era algo que já iria passar, mas ontem uma dor insurportável fez com que ele marcasse com especialista, só que não deu tempo, ele deu entrada no pronto socorro e tiveram que internar, está sendo medicado e não tem data pra ser liberado da internação. É uma situação difícil também, o fato que ele é muito ativo, não para um minuto, ele acha que pode ir pra casa, mas os médicos não deram expectativa se sair tão cedo. Peço que colegas, conhecidos, amigos e fãs, mandem energias positivas, situação não está favorável"

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)