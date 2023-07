Influencer Toguro é internado em hospital com bactéria na região íntima

Influenciador digital da área da educação física, Tiago Toguro foi internado nesta terça-feira (4) em um hospital de São Paulo. Ele foi diagnosticado com uma bactéria na região dos testículos.

Toguro chegou a contar nas suas contas nas redes sociais que estava com uma "dor suprema" na região íntima. Em um dos posts, chegou até a perguntar se havia algum médico entre seus seguidores para o ajudar.

Em nota, a assessoria de imprensa do influencer detalhou: "Toguro deu entrada no hospital são Camilo, com fortes dores, fizeram diversos exames e foi constatado uma bactéria. Está internado e tomando medicamento, esperamos a evolução".

Toguro: acidente com morte no Rio de Janeiro

Em março deste ano, também no dia 4, Toguro se envolveu em um acidente que terminou com a morte de um motociclista no Rio de Janeiro. Na ocasião, testemunhas afirmaram à imprensa local que Toguro acertou o homem quando dava a ré para tentar acessar uma via que ele já tinha passado. A manobra é ilegal. O caso segue com a polícia carioca. Toguro não se pronunciou sobre a tragédia.