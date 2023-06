Jovem de 18 anos morre após infecção por bactéria resistente adquirida através de acne

Na última segunda-feira (12), Dâmilly Beatriz da Graça, uma jovem de 18 anos, morreu em decorrência de complicações causadas por uma infecção proveniente de uma bactéria conhecida como Staphylococcus aureus. A superbactéria é resistente à maioria dos antibióticos.

Esse micro-organismo, que pode ser encontrado na pele e em outras partes do corpo humano, é considerado um dos principais agentes causadores de doenças no âmbito pediátrico, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Em 2019, o neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também veio a óbito devido a uma infecção generalizada causada pela mesma bactéria.

VEJA MAIS

A mãe da jovem, Daniela Veiga, compartilhou o caso em uma publicação nas redes sociais.

"Minha filha foi afetada por uma bactéria extremamente agressiva e de difícil reversão (Staphylococcus aureus MRSA). A entrada da bactéria ocorreu através de uma acne que ela tinha no rosto. Essa bactéria causou uma infecção generalizada e resultou em falência múltipla de órgãos", relatou Daniela.

Na publicação, a mãe de Daniela expressou gratidão à equipe médica do hospital. "Os profissionais não pouparam esforços na tentativa de reverter a situação. Desde a chegada ao hospital no domingo, agiram rapidamente ao direcioná-la para a UTI até o momento do seu falecimento, na segunda-feira", afirmou.

Saiba mais sobre a bactéria

Indivíduos de todas as faixas etárias podem ser afetados pela bactéria Staphylococcus aureus, com maior incidência em crianças com menos de cinco anos de idade ou em condições específicas, como diabetes, insuficiência renal, insuficiência hepática, desnutrição grave, fibrose cística, usuários de drogas e pessoas com AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).

Segundo a SBP, a S. aureus faz parte da flora normal do ser humano e pode ser encontrada na pele, nasofaringe e, raramente, no cólon e na vagina. Recém-nascidos podem entrar em contato com a bactéria durante o parto. Estima-se que entre 20% e 40% dos adultos convivam com ela, sendo a área mais frequentemente colonizada uma estrutura presente no nariz.

A partir dessa colonização, a bactéria pode entrar na corrente sanguínea, resultando em bacteremia. A S. aureus pode causar infecções esporádicas ou epidêmicas, tanto na comunidade quanto em ambientes hospitalares. A transmissão ocorre por contato direto entre pessoas, objetos contaminados ou pelo ar. Ela pode causar infecções na pele e em outros tecidos, além de sinusite, pneumonia, meningite e sepse — uma infecção generalizada.

Resistência bacteriana

A resistência aos antimicrobianos ocorre quando as bactérias deixam de responder aos medicamentos disponíveis.

Como resultado da resistência aos medicamentos, antibióticos e outros agentes antimicrobianos tornam-se ineficazes, e infecções comuns tornam-se difíceis ou impossíveis de tratar, aumentando o risco de disseminação de doenças, casos graves e óbitos.

Esse problema está diretamente relacionado ao uso excessivo e incorreto de antibióticos disponíveis. O aumento no número de bactérias resistentes aos medicamentos, popularmente conhecidas como "superbactérias", representa um risco para a saúde humana e animal em todo o mundo.