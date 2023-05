Antibiótico capaz de matar superbactéria é descoberto com ajuda de inteligência artificial

Um antibiótico que é capaz de matar uma espécie mortal de superbactéria com a ajuda de inteligência artificial (IA), foi descoberto por Cientistas da Universidade McMaster, do Canadá. Chamado “abaucin”, o medicamento passará por testes de segurança antes de ser utilizado em pacientes.

Os pesquisadores afirmam que com esses resultados teremos a primeira prova de que a inteligência artificial pode ser utilizada no desenvolvimento rápido de medicamentos. As informações já foram publicadas na revista científica Nature Chemical Biology.

VEJA MAIS

Um dos desafios da medicina são exatamente essas superbactérias porque a evolução de espécies desenvolvem resistência aos antibióticos comumente utilizados pelos médicos. Por isso, são necessários estudos constantes para criação de novos medicamentos.

Nesta pesquisa, o foco foi a espécie Acinetobacter baumannii, descrita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das três superbactérias mais “críticas”. Capaz de captar o DNA de outras espécies de bactérias no ambiente, incluindo genes de resistência a antibióticos, ela é resistente a quase todos os antibióticos.

Jonathan Stokes descreve a superbactéria como “inimigo público número um”. Ele é um dos responsáveis pelo estudo, e afirma que elas são extremamente resistentes. É muito comum que as superbactérias estejam em hospitais e casas de repouso, já que elas sobrevivem em superfícies e equipamentos médicos e infecta feridas, causando pneumonia e levando a quadros graves de saúde.

“As abordagens de inteligência artificial para a descoberta de medicamentos vieram para ficar e continuarão a ser refinadas”, diz James J. Collins, professor de engenharia médica e ciência no MIT, em publicação da McMaster.

“Sabemos que os modelos algorítmicos funcionam, agora é uma questão de adotar amplamente esses métodos para descobrir novos antibióticos de maneira mais eficiente e econômica”, completa o especialista.