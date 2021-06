'Tenho pena', dispara Gretchen após causar com separação; assista

Gretchen usou as redes sociais, no último final de semana, para fazer uma reflexão reveladora com o público. Em um vídeo, a cantora destacou que tudo o que se faz, volta um dia para si. Ela disse que pessoas que não crescem por si só, tentam usurpar pessoas que se esforçam para ter as coisas. Gretchen citou que pessoas já tentaram se aproveitar dela.

“Eu mesma já enfrentei isso”, contou. “Eu só deixo o meu lamento, porque eu tenho pena dessas pessoas”, disse Gretchen. Ela continua alegando que o universo não perdoa quem tenta usurpar pessoas trabalhadoras e diz que “não rouba de quem trabalha, vá conquistar, trabalhe também, porque se não, o preço a pagar é muito alto”.

O relato foi feito nesse sábado (29), data que Gretchen completou 62 anos. Na legenda, ela ressaltou o posicionamento. “Cuidado. Não brinque com deus e nem com o universo. Você pode não estar mais aqui pra usufruir do que você está roubando. Só uma reflexão”, disse a mãe do político Thammy Miranda.

Recentemente, a artista deu o que falar ao compartilhar mensagens de separação. “A separação e o divórcio não são tragédias. A verdadeira tragédia é morrer lentamente em um relacionamento infeliz”, dizia a imagem que foi compartilhada pela cantora, que já foi casada 18 vezes. Atualmente, ela vive em Belém do Pará, com o marido, o saxofonista Esdras de Souza.

Veja o vídeo: