Taylor Lautner faz pedido após comentários sobre sua aparência: 'Sejam legais. Não é tão difícil'

Taylor Lautner, o Jacob da saga "Crepúsculo", fez um desabafo nas redes sociais após uma série de críticas sobre sua aparência. Em um vídeo publicado no Instagram, o ator expôs alguns dos comentários e disse ter sentido que deveria falar sobre o assunto com os fãs. Lautner também aproveitou para abordar um tema delicado, a saúde mental, e pediu às pessoas que procurem ser "mais legais umas com as outras".

Segundo o artista, o que o motivou a desabafar foi uma publicação que viralizou na última semana. Nos comentários, muita gente criticou sua aparência de maneira rude, grosseira. Taylor afirmou que, no passado, os julgamentos o motivaram a parar de ler comentários nas redes sociais, mas, agora, ele sentiu que deveria compartilhar o incômodo que esse tipo de atitude lhe causa.

Em seguida, Lautner mostrou prints de alguns comentários deixados no seu perfil: "ele não envelheceu bem", disse um; "parece um brócolis velho", comentou outro. "Envelheceu como uma uva-passa", disse um terceiro. O intérprete de Jacob explicou que todas essas falas fazem parte de um único post, e completou o desabafo reforçando que "o mundo precisa ser mudado".

"Você encontra valor onde o coloca e, se colocar seu valor no que as outras pessoas pensam de você, é assim que você se sentirá. Mas se você colocar seu valor em você, sabendo quem você é, o que é importante para você, o que você ama, esse tipo de coisa não vai te afetar. Hoje posso ver isso. E não vou mentir, não vou dizer que não me incomoda. Eu não estaria aqui postando este vídeo se não me incomodasse, mas não me faz questionar quem eu sou e não tira nada de mim", disse.

Ao fim do vídeo de quatro minutos, o ator pediu que os seguidores sejam pessoas de "bom coração", e que evitem atitudes que possam afetar negativamente a vida do próximo.

" Meu maior objetivo é apenas [fazê-los] pensar e lembrar onde vocês colocam seu valor na vida. E também apenas seja legal. Não é tão difícil. Vamos ser legais uns com os outros. Vamos espalhar amor e positividade. É simples assim. Eu amo vocês e espero que tenham um ótimo resto de dia", falou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)