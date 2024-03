Tatuadora acusa ex-BBB 18 Caruso de violência psicológica e moral

A tatuadora Nathalia Timeteo, agora ex-namorada de Caruso, que participou do BBB 18, utilizou as redes sociais na última terça-feira (27) para denunciar o ex-BBB por violência moral e psicológica. Nos Stories do Instagram, ela mostrou vídeos do seu estúdio sendo molhado, com água jogada por meio de uma máquina a jato pela janela. Ela alegou que o publicitário estria por trás daquele ato. "Ninguém sabe o que eu passo dentro da minha vida e do meu estúdio. Isso é o cara que escolhi para dividir minha vida molhando todo meu estúdio e minhas coisas", iniciou o desabafo.

Timoteo revelou que a água teria milhado os seus móveis e o computador dela. Segundo a tatuadora, outros objetos só não ficaram danificados porque a mangueira não alcançava da janela. "Além de pegar as chaves do meu carro, me impedindo de sair de casa", complementou.

Nathalia contou que passava por dependência emocional no relacionamento e abuso psicológico, e, por isso, decidiu falar abertamente sobre o assunto. "Por que estou postando isso? Para poder conseguir dar um ponto final nisso, porque a dependência emocional existe e ela vira uma prisão. Mas amor nenhum nesse mundo, sentimento nenhum nesse mundo vale passar por isso, vale ser humilhada dessa maneira", disse.



Suspeito nega acusações

Procurado pela Quem, Caruso revelou que foi pego de surpresa pela declaração da ex-namorada. "Não sei do que se trata. Tivemos um relacionamento saudável e normal, nunca existiu humilhação, violência psicológica, nada. Atualmente não estamos mais juntos", compartilhou.