Tati Quebra Barraco abre o jogo em desafio nas redes sociais

Uma dinâmica que consiste em se fazer perguntas que devem ser respondidas com "verdade" ou "mentira" viralizou nas redes sociais. A funkeira Tati Quebra Barraco, de 41 anos, entrou no jogo e ainda revelou o número de intervenções cirúrgicas feitas ao longo da vida.

"Já fez quantas cirurgias plásticas? E quais?”, perguntou um seguidor curioso, que recebeu uma resposta direta da cantora: "Verdade, 26", com uma foto sua de corpo inteiro para ilustrar a postagem.

Tati, que despontou e ficou famosa no cenário do funk nos anos 2000, não chegou a mencionar quais cirurgias fez, nem em quais parte do corpo, deixando tudo na imaginação de cada fã que acompanha a carreira e a vida da beldade que esbanja beleza, feminilidade e sucesso com vários singles executados nas plataformas digitais e emissoras de rádio de todo o Brasil.

Outro seguidor quis saber das polêmicas e questionou se a famosa já brigou com Anitta. “Já teve treta com a Anitta?“, perguntou. “Mentira“, respondeu ela.

Tati também destacou que tem uma boa relação com Tati Zaqui, Preta Gil e Ludmilla. “Ela é maravilhosa”, falou sobre Lud, com quem gravou uma música em novembro de 2020.