Tatá Werneck surge com o joelho pintado pela filha

A web se derreteu com a postagem em que Tatá Werneck aparece com a filha Maria Clara, de apenas um ano, pintando os joelhos da mãe com tinta.

Na imagem, a esposa de Rafael Vitti está com o nariz borrado de azul, enquanto a bochecha da criança também está pintada.

Na foto, mãe e filha estão ao ar livre. A apresentadora do Lady Night legendou: "Carneiros também amam. Carneiros também pintam". Tatá usa um casaco semelhante a pêlo de carneiro.