Tatá Werneck posa de topless; Deborah Secco e Marina Ruy se impressionam

Tatá Werneck atualizou as redes sociais com um "tbt" de topless na noite de ontem. "Tbt de quando eu usava o mesmo corte de cabelo do @whinderssonnunes", escreveu ela na legenda. Marina Ruy Barbosa foi uma das famosas que comentou no clique de biquíni na piscina da apresentadora do "Lady Night". A atriz usou vários emojis com cara de surpresa na publicação. Além dela, Deborah Secco também deixou seu recado na foto: "Deusa".

Felipe Neto, recentemente citado na lista de "detratores" do governo Bolsonaro, entrou na brincadeira de Tatá e disse que realmente a confundiu com Whindersson Nunes. "Cara, o mais bizarro é que eu literalmente achei que era ele por 1 segundo, aí eu vi que era um corpo feminino, li a legenda e tive um COLAPSO de risada", escreveu.

Nesta semana, Tatá Werneck bateu um papo com Gisele Bündchen para falar sobre maternidade. Ela, que é mãe de Clara Maria, de 1 ano, aproveitou para reclamar sobre como a sociedade exalta os homens na paternidade, citando seu parceiro Rafa Vitti. "Para o Rafa sempre foi muito natural cuidar dela, ele deu o primeiro banho, porque eu estava com medo ainda, com aquela sensação de cesariana. Sempre foi corajoso para essas coisas. E ele está sempre entre os assuntos mais comentados, como se não houvesse homens como ele. Ele só está sendo pai", disse Tatá.