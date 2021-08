Tatá Werneck escreve para Rafael Vitti: 'Você é um pai inspirador'

Neste Dia dos Pais, Tatá Werneck postou no Instagram um vídeo-montagem com várias imagens do marido Rafa Vitti com a filha do casal, Clara Maria, de 1 ano e 9 meses. A apresentadora escreve um uma linda mensagem como se fosse a filha. Os seguidores ficaram encantados.

“Você é um pai inspirador. Vocês são perfeitos juntos. Eu me apaixono quando vejo o pai que vc é. Feliz dia dos pais . Sou eu, Clara. Estou num corpo de menina mas tenho 75 anos. Te amamos mto”, escreveu Tatá.

Encantado pela filha, Rafa também postou brincadeiras dele com a criança e escreveu: "Te amo, minha filhota! O meu maior presente nessa vida é poder ser seu pai. ♥️ versão fofa"