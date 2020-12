Tatá Werneck leiloará vestido da discórdia com a RedeTV!

Tatá Werneck irá leiloar o vestido objeto da piada com a RedeTV!, que está sendo motivo de processo judicial. "Como vocês sabem, o vestido que usei gerou uma polêmica, estou sendo processada. Então pensei: Como transformar essa situação ruim numa situação boa?", disse Tatá nos stories de uma rede social.

"Já tinham me sugerido nisso no Twitter, então eu vou leiloar esse vestido que eu adoro muito, apesar de ter me gerado um processo, e vou doar o dinheiro para alguma instituição. Vou descobrir como faz", complementou.

Durante apresentação do Prêmio Multishow desse ano Tatá brincou dizendo que o vestido que usava era mais caro que a grade de programação da Rede TV!. Os donos da emissora não gostaram da brincadeira e processaram Werneck.

"Gente, não repare, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim. Peguei no varal, tá molhada ainda. Isso aqui é o orçamento de uma grade da RedeTV!. Pelo amor de Deus gente, não quero que vocês reparem", declarou a humorista ao vivo.

Os advogados da RedeTV! escreveram na ação que Tatá ironizou a qualidade de sua roupa e a associou "de forma totalmente descabida ao orçamento e à qualidade técnica" da emissora.

Por sua vez, o advogado da apresentadora ironizou o processo ao saber que a Justiça determinou a penhora de cerca de R$ 140 milhões dos sócios da emissora. "Estamos pensando em dar o vestido e, também, um shortinho da Tatá para salvar o canal".