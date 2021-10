Tadeu Schmidt vai assumir comando do 'BBB 22' e anúncio ganha data

A Tv Globo bateu o martelo e decidiu que Tadeu Schmidt será o novo apresentador da edição 22 do "Big Brother Brasil". Após Tiago Leifert sair da emissora, a procura pelo novo comandante do “BBB 22” teve início e a mudança deve ser comunicada ao público no próximo domingo (10). As informações são do UOL.

Depois que Tadeu assumir o outro programa, o "Fantástico" passará por reformulação e será apresentado por Maria Júlia Coutinho. No entanto, ainda não há informações se Poliana Abritta, que dividia a atração com Schmidt, irá permanecer. Nos bastidores, fala-se na possibilidade de a jornalista voltar a ser correspondente internacional da emissora.

A vaga de Maju no "Jornal Hoje" passa a ser ocupada por César Tralli, que deixará o "SP1" e deve seguir na GloboNews.