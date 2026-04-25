Tadeu Schmidt explica apelido e fala de 'safadeza' com a esposa: 'a gente usa lá em casa'

O programa “Big Show: O Reencontro”, exibido pelo Multishow na quarta-feira (22) ainda segue rendendo. Um dos conteúdos que viralizou foi uma das situações mais comentadas do BBB 26: o apelido "safado" trocado entre o apresentador Tadeu Schmidt e o ex-participante Juliano Floss. O reencontro trouxe novos detalhes sobre a brincadeira que marcou a edição.

A interação entre Tadeu Schmidt e Juliano Floss, marcada por provocações dentro do confinamento, foi o ponto central da atração. Desta vez, a conversa ganhou um tom ainda mais descontraído diante do público presente.

A origem do apelido "safado" no BBB 26

A história teve início no fim de março, durante um Paredão surpresa do BBB 26. Juliano Floss compareceu à votação sem camisa e recebeu um elogio de Tadeu Schmidt.

Em tom de brincadeira, o dançarino respondeu chamando o apresentador de "safado". Dias depois, Schmidt repetiu o apelido ao vivo em outra formação de berlinda, o que causou grande repercussão entre os telespectadores.

Durante o reencontro, um espectador da plateia questionou Tadeu Schmidt diretamente sobre o apelido. Sem se esquivar, o apresentador respondeu com leveza e bom humor. Ele revelou: "Safado é palavra que a gente usa lá em casa, inclusive. Quando eu ligo pra minha mulher e ela atende no carro, ela já fala logo assim 'mozão, não pode falar safadeza porque tem mais gente no carro', porque senão liga e a gente já começa a falar".

A fala de Schmidt provocou uma reação imediata do público presente. Antes que ele concluísse o raciocínio, a apresentadora Ana Clara interveio em tom bem-humorado, dizendo: "Para, Tadeu, você é o pai do Brasil, não pode falar essas coisas".

Mantendo o ritmo da brincadeira, Tadeu Schmidt respondeu na sequência: "Se não fizesse safadeza, não era o pai". A fala arrancou risadas generalizadas da plateia.