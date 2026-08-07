Tá lisa? Bruna Biancardi faz compras na 25 de março para festa com Neymar; veja o vídeo!

A influenciadora digital Bruna Biancardi decidiu inovar e fazer uma festa "junina" com o jogador Neymar Jr., nesta sexta-feira (7), mesmo dois meses após o fim de junho. Para organizar os preparativos da comemoração, a influencer resolveu ir a um dos locais mais conhecidos e inusitados de São Paulo para fazer as compras dos brindes das brincadeiras junto com suas amigas, na Rua 25 de Março.

Nos stories de seu Instagram, a mãe de Mavie e Mel, que também está grávida de seu terceiro bebê, contou sobre a aventura. "Flávia Ribeiro e Bruna Lopes correndo nos 45 do segundo tempo para montar uma festa junina em pleno agosto que inventamos [risos]", escreveu.

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O disfarce de Bruna na 25 de Março

Para passar pelas lojas do maior polo de comércio popular da América Latina, a influenciadora digital utilizou um disfarce com o objetivo de fazer as compras de forma tranquila e que ninguém a reconhecesse no local. Dessa forma, ela usou um boné vermelho, um conjunto de roupas largas, prendeu o cabelo para compor o look, colocou óculos escuros e usou até uma pochete. “Está até de pochetinha”, disse uma das amigas.

Ao transitarem por diversos lugares da 25 de Março, tanto Bruna Biancardi quanto as amigas fizeram diversas imagens e publicaram nos próprios perfis do Instagram. Depois de terminar de comprar os objetos para a festa "junina" de agosto, a influencer ainda parou com as amigas em um restaurante para almoçar um prato típico amado pelos paulistas: a refeição incluía bife, arroz, feijão e bastante batata frita.

"A gente acabou de voltar da 25 de Março, compramos um monte de coisas e foi um dia muito legal, gente. A gente filmou uns takes, vou mostrar pra vocês e filmamos vlogs, TikTok... Mas é isso, gente, só pra falar que a gente só inventa", concluiu Bruna Biancardi em um vídeo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)