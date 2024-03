Sydney Sweeney usa vestido icônico de Angelina Jolie em festa pós-Oscar

A atriz Sydney Sweeney, que estrelou a comédia romântica 'Todos Menos Você', compareceu à tradicional festa organizada pela revista Vanity Fair, após a cerimônia do Oscar 2024 com um vestido atemporal usado por Angelina Jolie há vinte anos, no Oscar de 2004. Sydney vem se tornando um verdadeiro fenômeno na internet.

Sydney Sweeney for Vanity Fair.pic.twitter.com/kgWxvm4Ukb — Sydney Sweeney fans (@SSydneyBest) March 11, 2024

Apostando em um visual vintage em tom champanhe, a atriz valorizou as curvas com um modelo justo e resto em seda, com decote profundo, cauda longa e drapeado abaixo do busto e quadril, formando um adereço nos braços. As costas livres foram o destaque da peça.

O vestido foi uma homenagem ao modelo usado por Angelina Jolie na cerimônia do Oscar 2004. Considerado um dos looks mais atemporais da atriz, o vestido desenhado pelo estilista novaiorquino Marc Bouwer é sinônimo do combo de sensualidade e elegância.