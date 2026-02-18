Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Suzana Alves, ex-Tiazinha, relembra desfile dos anos 90 e detona Carnaval: 'Conservadora'

Ex-símbolo sexual e ícone dos anos 1990, Suzana Alves exaltou religião em desabafo publicado no Instagram

Gabrielle Borges
fonte

A ex-ícone dos anos 1990 revelou que, por trás dos brilhos e das fantasias, enfrentava conflitos internos intensos. (Reprodução: Pinterest/ Instagram @suzanaalvesoficial)

Suzana Alves, a ex-Tiazinha, usou suas redes sociais para relembrar um momento marcante da carreira: seu desfile como rainha de bateria no Carnaval de 1999. No entanto, a artista também aproveitou para fazer críticas à folia, destacando seu posicionamento atual.

Convertida à religião evangélica, Suzana descreveu a festa como “um mal que se apresenta como prazeroso”, ao compartilhar suas impressões sobre um dos eventos mais tradicionais do país.

Desabafo e revolução espiritual

Em sua publicação, Suzana Alves relembrou o auge de sua passagem pelo Carnaval. Durante o desfile pela escola Tradição, ela disse que “a Avenida parou”, e que o alvoroço foi tanto que a escola acabou perdendo pontos e sendo rebaixada. “Eu me tornei um ícone nacional”, afirmou a ex-Tiazinha.

Ela também falou sobre a transformação espiritual que vivenciou nos últimos 21 anos. Segundo Suzana, há “uma batalha espiritual” em andamento, e que “o mal não se apresenta assustador, ele se apresenta prazeroso. Ele oferece brilho. Ele oferece aplausos”. Hoje, a atriz afirma que prefere “a paz no espírito” ao “frio na barriga do palco”, refletindo sua mudança de prioridades e visão de vida.

A ex-ícone dos anos 1990 revelou que, por trás dos brilhos e das fantasias, enfrentava conflitos internos intensos. Ela descreveu o período como “intenso, magnético, sedutor”, reconhecendo que, embora fosse prazeroso, as “coisas da carne” mexiam com desejo e ego. Alves contou que seu emocional estava abalado, com noites em que se sentia “vivendo de pesadelos”.

“A imprensa do mundo inteiro estava ali. Eu era rainha de bateria, o sonho de muitas mulheres… mas, por dentro, ainda era uma menina de 19 anos tentando entender o tamanho de tudo aquilo”, escreveu na legenda de um vídeo publicado em suas redes sociais.

Crítica à Acadêmicos de Niterói e enredo de Lula

Suzana Alves reforçou que pretende exercer sua influência de outra maneira. Na legenda da postagem, a ex-Tiazinha afirmou que, se antes inspirava “com a imagem que o mundo aplaudia”, hoje prefere impactar “com a verdade que transforma”.

“Eu escolho a paz. Eu escolho ser antiquada. Eu escolho viver em conserva”, declarou. A expressão “em conserva” ganhou repercussão nesta semana após o desfile da Acadêmicos de Niterói, que apresentou a fantasia “família em conserva”, retratando famílias conservadoras dentro de latas.

Em seus comentários, a ex-Tiazinha recebeu aplausos de outros "conservadores", como o deputado federal Nikolas Ferreira e do ex-paquito Anderson Bourner.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Celebridades
.
