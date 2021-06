Sonia Abrão rasga elogios para Tiago Leifert no 'Domingão'

Tiago Leifert, de 41 anos, apresentou com louvor o “Domingão” do último dia 13. Na ocasião, ele chegou a provocar os críticos e pediu para Sonia Abrão colocá-lo no “tapete”. O desejo foi atendido e a apresentadora do “A Tarde É Sua” rasgou elogios para o substituto de Fausto Silva. As informações são da Caras.



"Eles optaram por uma coisa de assumir, de imitar o Faustão, tinha até a fichinha minúscula do Faustão, a jaquetinha de couro, imitando o sotaque do Faustão, carregando no 'R' mesmo. Fora a própria espontaneidade do Tiago Leifert, gente como a gente, apresentando o programa com muita naturalidade. Não tinha aquela solenidade de substituição porque o apresentador está doente, mil homenagens, aquele climão no ar. Nada disso", observou.

Sonia ainda continuou e analisou a possibilidade de Leifert assumir o Domingão futuramente: "Eu acho que criou um problema pra Rede Globo de Televisão, porque o pessoal gostou tanto, mas tanto. A gente só tá vendo elogios nas redes sociais e no comentário do público de TV aberta também. O pessoal já quer que ele fique: 'Dá férias pro Faustão mais um pouco, deixa ele se recuperar bastante, deixa o Tiago aí, deixa o 'Domingão pro Tiago quando o Faustão for pra Band, deixa o Huck no Caldeirão'".