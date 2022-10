Snoop Dogg lança salgadinho de maconha com sabor de cebola; entenda

Conhecido por ser um dos maiores rappers do mundo e apreciador oficial de cannabis, Snoop Dogg resolveu inovar mais uma vez e surpreendeu seus fãs ao anunciar o lançamento do "Snazzle Os", um salgadinho com infusão de maconha.

O lançamento é resultado de uma parceria do cantor com a firma de investimentos em cannabis Casa Verde, acompanhados da startup Tsumo Snacks, que fabrica comestíveis à base da substância.

"Há muitas opções de comestíveis doces [com maconha] no mercado, então quando criei este produto queria colocar o toque do Dogg nele, e é por isso que estou trazendo estes anéis de cebolas crocantes e picantes para o meu estado da Califórnia", explicou o rapper sobre o lançamento.

Segundo informações do Business Wire, cada pacote oferecerá cerca de 100 mg de tetrahidrocanabinol (THC) e os interessados podem optar por dois sabores: cebola e cebola apimentada. No entanto, por ter THC, princípio ativo responsável pelos efeitos alucinógenos da erva, o petisco chegará apenas em lojas especializadas da Califórnia, nos Estados Unidos, a partir de quinta-feira (06).

Um trono do salgadinho personalizado e assinado pelo músico será leiloado para beneficiar a instituição de caridade "Snoop's Special Star".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)