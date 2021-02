Simone, da dupla com Simaria, revela lugares mais inusitados que já fez sexo

A cantora Simone, da dupla com Simaria, que está na reta final da gravides de sua filha com Kaká Diniz, abriu a caixa de perguntas do Instagram para interagir com seus fãs e seguidores. Uma delas aproveitou e fez uma pergunta inusitada que foi respondida pela sertaneja.

“Qual lugar mais inusitado que você e Kaká fizeram amor?”, perguntou. Logo a fã obteve a resposta. “No meio do mato, dentro de construção”, respondeu Simone.

Ela ainda falou da vontade do companheiro de ter mais um filho. Além disso, Simone disse que seu filho Henry, de 6 anos, está ansioso pela chegada da irmã, Zaya.