Silvia Abravanel insinua fim do noivado e aponta Helen Ganzarolli como 'pivô'; entenda

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu os seguidores ao expor fim do noivado com Gustavo Moura, nesta segunda-feira (22). Nas redes sociais, a famosa revelou o motivo de ter rompido o relacionamento, e indicou que a também apresentadora Helen Ganzarolli teria sido o pivô. No desabafo via stories do Instagram, ela contou que o ex fez um elogio ousado sobre a morena.

VEJA MAIS

"Só para deixar todos bem avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que a Helen Ganzarolli é uma gostosa, que sejam felizes juntos", disse a filha de Silvio Santos.

E completou: "Por muito mais respeito. Se não quer me respeitar como mulher, pelo menos como ser humano, pois ninguém é melhor que ninguém… Conhecemos as pessoas pelas atitudes delas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no acolhimento ou no abandono".

E não parou por aí! Antes de expor toda a situação, Silvia Abravanel publicou uma foto de alianças e disparou: "Sempre estive, estou e estarei nessa aliança com ele. Gratidão por tantos cuidados e bençãos. Te amo, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. Amém".

Veja as publicações:

silvia abravanel “Por muito mais respeito. Se não quer me respeitar como mulher, pelo menso como ser humano, pois ninguém é melhor que ninguém." "Conhecemos as pessoas pelas atitudes delas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no acolhimento ou no abandono”, completou. “Só para deixar todos bem avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que a Helen Ganzarolli é uma gostosa, que sejam felizes juntos”, escreveu Silvia nos Stories do Instagram.