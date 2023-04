Helen Ganzarolli usa as redes sociais para falar de golpe do ex-namorado

A apresentadora Helen Ganzarolli usou as redes sociais, na quarta-feira (19), para falar de um momento delicado que vem passando. Ela dividiu com os fãs sobre o golpe financeiro, avaliado em R$ 2,5 milhões, causado pelo ex-namorado César Henrique Kuratomi e disse que todas as medidas judiciais já estão sendo tomadas.

"Mais de 20 anos de televisão e eu nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal. Mas, primeiramente, quero esclarecer que não existe ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, eu namorei uma pessoa por anos, e sofri um golpe financeiro grande! Mas sofri um golpe também emocional", afirmou.

A apresentadora acrescentou que esse momento que vem passando é de dor, mas que acredita na justiça."Quem convive comigo sabe o quanto isso tem me causado dor. Mas agora resolvi erguer a cabeça, seguir em frente, porque amo o que faço (...) Tenho certeza que a Justiça vai ser feita. Meu advogado já entrou com todas as medidas judiciais. E eu confio na Justiça de Deus também. Fui mais uma das vítimas dele e tenho certeza que toda verdade vai aparecer. Muito obrigada por todo amor e carinho de vocês e pela preocupação", acrescentou.